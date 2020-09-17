В Челябинске пройдет юбилейный конкурс «Татар кызы»

Завтра, 18 сентября 2020 года, в Концертном зале имени С.С.Прокофьева Челябинской

филармонии состоится финальное представление юбилейного, десятого конкурса

национального проекта Конгресса татар Челябинской области «Татар кызы»

(«Татарочка»).

Юбилей конкурса совпал со 100-летним юбилеем Республики Татарстан.

Экономические и культурные связи двух наших регионов имеют давнюю богатую

историю. Нет сомнения, что такие проекты способствуют межкультурному обмену и

межнациональному взаимопониманию.

Учитывая особый, юбилейный статус 2020 года, нынешний региональный этап

Международного конкурса «Татар кызы» пройдет в усиленном варианте: совместно

с финалом конкурсов «Татар егете-2020» (Удалой джигит-2020»), «Нәни энҗеләр2020» («Маленькие жемчужины-2020») и «Нәни тамчылар-2020» («Маленькие

капельки-2020»).