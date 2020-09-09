В Челябинске состоялся мастер-класс учителей татарского языка и литературы

Современное образование ставит перед педагогами новые задачи, требуя формирование нового учителя-новатора, эффективного координатора учебного процесса в новых условиях.
Это стало главной темой обсуждения мастер-класса 3 сентября 2020 в кафедре языкового и литературного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» с учителями татарского языка и литературы.
Целью данного мероприятия стала демонстрация лучших педагогических практик по преподаванию родных языков, обеспечение продвижения единого Банка педагогических практик преподавания родных языков народов России.
В Пленарной части участников приветствовали: Хохлов А.В- ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», Маркина Е.И.- начального,основного,среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области, Сабиров И.Н.- заместитель председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области.
Были обсуждены следующие вопросы :
1) совершенствование кадрового потенциала педагогических работников родного (татарского) языка Челябинской области;
2) региональная языковая политика сохранения и развития языков народов России;
3) научные,учебные, методические достижения регионов.
4) создание отдельного куратора по родным языкам в ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»;
5) разработка программы преподавания родного (татарского) языка и литературы регионального компонента.
В рамках семинара демонстрировали мастер-классы: Шевченко С.В., учитель татарского языка и литературы МБОУ СОШ №81 г.Челябинска по теме «Создание активной языковой среды в условиях совместной деятельности»; Абдрахманова Э.В. учитель татарского языка и литературы МБОУ СОШ №81 г.Челябинска по теме «Современные педагогические технологии в обучении родному (татарскому) языку; Гарипова Н.З., учитель МОУ «Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова» по теме «Изучение культуры татарского народа во внеурочной деятельности».