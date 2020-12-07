Сегодня, 7 декабря 2020 года, в Челябинске состоялся Съезд национально-культурных объединений Южного Урала. Впервые за свою девятилетнюю историю он прошёл в онлайн-формате. Форум объединил не только руководителей и активистов общественных организаций, в его работе приняли участие заместитель Губернатора Челябинской области Анатолий Векшин, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, председатель регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

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Участники Съезда говорили о том, что необходимо сделать для сохранения диалога между представителями разных народов, как это важно сегодня – жить в мире и согласии друг с другом. Особое внимание было уделено работе молодежных организаций, так как очень важно сохранить преемственность традиций. Речь зашла и о том, как изменилась работа национальных общественных организаций в новых условиях, чему мы за этот год научились.

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Председатель Исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова рассказала о проектах, проводимых в области, а именно: конкурсах «Татарочка», «Удалой джигит», «Маленькие батыры», «Маленькие жемчужины» и «Маленькие капельки», о «Джалиловских чтениях» и «Татарском диктанте».

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