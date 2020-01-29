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В Челябинской области прошел День татарской культуры 

В Челябинской области прошел День татарской культуры 

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 29.01.2020 0 4

25 января Татарский культурный Центр Варненского Дворца культуры «Планета» Челябинской области провел в поселке Кызыл-маяк  День татарской культуры, посвященный 100-летию Татарстана.

Руководитель Варненского отделения Конгресса татар Челябинской области Зиля Якупова рассказала об истории татарского народа, о его культуре и традициях. Затем для детей и взрослых был проведен мастер-класс Нилей Иштуковой  по росписи деревянных изделий татарским орнаментом.

Мастер-класс прошел очень душевно, весело и самое главное, все были вовлечены в процесс приготовления

И взрослые,  и дети с большим интересом и удовольствием готовили расписные изделия, каждый изготовил для своей семьи самодельный красочный подарок. Все это проходило под задушевные татарские песни, исполняемые ансамблем «Чишма». А когда звучали задорные частушки – токмаклар, то многие пускались и в пляс.  Затем  библиотекарь Ирина Козлова, хозяйка этого замечательного мероприятия,    организовала вкусное  чаепитие.Участники    пожелали организаторам чаще проводить подобного рода мероприятия. Особенно важно это для подрастающего поколения,  для молодежи. Любить и развивать свою культуру, знать и уважать традиции и обычаи народов, живущих рядом с тобой – в этом и заключалась цель этой встречи – небольшого праздника, такого теплого и душевного,  для всех, собравшихся в  гостеприимном сельском клубе.

Зиля Якупова, руководитель Варненского отделения Конгресса татар Челябинской области

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