В Челябинской области прошел День татарской культуры 

25 января Татарский культурный Центр Варненского Дворца культуры «Планета» Челябинской области провел в поселке Кызыл-маяк День татарской культуры, посвященный 100-летию Татарстана.

Руководитель Варненского отделения Конгресса татар Челябинской области Зиля Якупова рассказала об истории татарского народа, о его культуре и традициях. Затем для детей и взрослых был проведен мастер-класс Нилей Иштуковой по росписи деревянных изделий татарским орнаментом.

Мастер-класс прошел очень душевно, весело и самое главное, все были вовлечены в процесс приготовления

И взрослые, и дети с большим интересом и удовольствием готовили расписные изделия, каждый изготовил для своей семьи самодельный красочный подарок. Все это проходило под задушевные татарские песни, исполняемые ансамблем «Чишма». А когда звучали задорные частушки – токмаклар, то многие пускались и в пляс. Затем библиотекарь Ирина Козлова, хозяйка этого замечательного мероприятия, организовала вкусное чаепитие.Участники пожелали организаторам чаще проводить подобного рода мероприятия. Особенно важно это для подрастающего поколения, для молодежи. Любить и развивать свою культуру, знать и уважать традиции и обычаи народов, живущих рядом с тобой – в этом и заключалась цель этой встречи – небольшого праздника, такого теплого и душевного, для всех, собравшихся в гостеприимном сельском клубе.

Зиля Якупова, руководитель Варненского отделения Конгресса татар Челябинской области