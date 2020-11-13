В Челябинской области состоится семинар «Историко-культурное наследие Южного Урала. Тюркские народы»

20-21 ноября 2020 года в поселке Редутово Чесменского района Челябинской области в двух форматах – офлайн и онлайн состоится региональный семинар «Историко-культурное наследие Южного Урала. Тюркские народы».

Примут его сразу 3 площадки, хорошо знакомые интересующимся этническим и событийным туризмом — средовой музей «Татарский дом», мечеть Ахмат Хаджи Рахманкулова и поселенческий Дом культуры.

Организаторами семинара выступают Управление культуры администрации Чесменского района, Центр этноистории Института истории и археологии УрО РАН и Конгресс татар Челябинской области.

Семинар соберет специалистов по туризму, исследователей, краеведов, жителей южных районов области, заинтересованных в изучении, сохранении и популяризации истории, мастеров традиционных ремесел.

Выбор места проведения мероприятия далеко неслучаен. Татаро-казахский поселок Редутово последние годы стал местным центром исследований, начатых в рамках муниципальной программы по развитию туризма, при реализации которой который выяснилось, что он

расположен среди ярких памятников историко-культурного наследия, здесь живы многие традиции, а старожилами поселка сохранены старинные сказки, предания, описания обрядов.

Разработанный на основе результатов этих исследований туристический маршрут «Тысячелетия Великой Степи» быстро стал популярен у любителей сельского, этнического и образовательного туризма, работает несколько экскурсионных объектов, средовой музей «Татарский дом», собирающих посетителей на познавательные и ремесленные программы, на следующий год при поддержке Гранта Губернатора Челябинской области будет реализована образовательная площадка по казахскому наследию, приводящаяся в рамках большой программы #Чесменскаяэкспедиция.

К семинару приурочено открытие выставки каллиграфического искусства от известного екатеринбургского художника и писателя Айрата Хисматуллина и мастер-класс от автора.

В представленных работах, выполненных в различных техниках и форматах можно встретить

как традиционную арабскую каллиграфию, так и современные ее вариации, в том числе и лично

разработанный стиль, немалая роль отводится цветовому решению. Каждая работа призвана наладить диалог со зрителем, наполнить мелодией духовности, вызвать эстетическое настроение, вдохновить и позволить каждому совершить его собственное путешествие в мир представленных сюжетов и смыслов.

ural.tatar