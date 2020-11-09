В Чистополе выступила обладательница титула «Татар кызы»

В культурном центре «Чистай» состоялся концерт с участием московских артистов. Мероприятие, объединившее исполнителей народных, эстрадных и духовных татарских песен, вызвало восторг и восхищение у зрителей. Об этом пишет «Чистополь-информ».

На сцену вышли заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Наиля Фатехова, ансамбль духовной музыки «Медина», солистками которого являются Нурия Мухамметжанова и Дина Абдуллина, завоевавшая звание «Татар кызы 2020 Москва». Диана родом из Кукмора, сейчас она учится в МГУ. Своим творчеством зрителей порадовал и артист Татарского культурного центра Москвы, лауреат российских конкурсов Рафек Валитов.

Наиля Фатехова — автор множества сценических программ в области татарского национального искусства. На сегодняшний день она является признанной исполнительницей, продолжающей традиции великих корифеев, имена которых связаны с Москвой, — Сары Садыковой, Муниры Булатовой.

Столичные музыканты с благодарностью отозвались о зрителях, пришедших на концерт. Воодушевил их и радушный прием, и сам Чистополь. Для гостей провели экскурсионную программу по историческим местам города.

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