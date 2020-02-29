В Чистопольском мухтасибате в рамках Года родного языка обсудили сохранение татарского языка

21 февраля в Международный день родного языка в Исламском центре Чистопольского мухтасибата прошла встреча в формате ток-шоу, посвященная проблемам сохранения татарского языка. В мероприятии, приуроченном к Году родного языка, приняли участие руководитель клуба «Муслима» Рушания Закирова, учитель татарского языка при мухтасибате Зульфия Шайхутдинова, имам-мухтасиб Чистополя Мухаммад хазрат Киямов, руководитель Всемирного конгресса татар в г.Чистополь и руководитель аксакалов при мухтасибате Фарит Галимов, руководитель Аппарата Совета Чистопольского муниципального района Равиль Мазгутов, методист Управления образования по национальному образованию и межрегиональному сотрудничеству Айгуль Гайфутдинова, руководство досугового центра «Камалия» и представители различных отделов Чистопольского мухтасибата.

В рамках встречи каждый спикер высказал свое мнение по вопросу сохранения татарского языка. Участники выразили единое мнение о необходимости воспитания уважения к родному языку с детства. Также отметили важность создания интересных площадок для молодежи.

Чистопольский мухтасибат, в свою очередь, поделился своим опытом в области развития и сохранения татарского языка. К примеру, в мухтасибате работают курсы по изучению татарского языка, проводятся многочисленные мероприятия на родном языке и пр.

Напомним, что 2020 год объявлен Годом родного языка. В течение года муфтият будет вести свою деятельность с учетом таких целей, как создание в мечетях татароязычной среды, обучение татарскому языку, популяризация татарского духовного наследия, воспитание национального самосознания населения, сохранение национальных особенностей.

dumrt.ru