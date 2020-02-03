В Чувашии состоялся турнир по волейболу на призы Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики

1 го февраля 2020 в спортзале МАОУ «Шыгырданская СОШ имени профессора Э.Феизова» состоялся турнир по волейболу среди школьных и взрослых команд на призы общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики».

Организаторами культурно-спортивного мероприятия, посвященного к 100-летию ЧАССР, 100-летию ТАССР, 90-летия образования Шыгырданского района являются общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики», Духовное управление мусульман Чувашской Республики, администрация Батыревского района, Шыгырданское сельское поселение. В нём приняли участие школьные команды татарских школ и взрослые команды татарских селений Чувашской Республики.

Цель волейбольного турнира — формирование здорового образа жизни, укрепление межнационального согласия, единения представителей разных национальностей, проживающих в республике.

С приветственным словом к участникам состязания обратился председатель автономии татар Ферит Гибатдинов, заместитель руководителя Всемирного конгресса татар Ильгиз Хакимов, председатель НКАТ г.Чебоксары, заместитель Муфтия ДУМ Чувашской Республики Хайдар Сафиуллин, Глава Шыгырданского сельского поселения Минсур Валитов, ректор медресе «Гулистан» ДКМ Чувашской Республики Ахат Салихов, директор МАО «Шыгырданская СОШ им. Э.Феизова» Сания Калайбашева . Они пожелали поддерживать спортивную форму, а в случае поражения призвал не терять силу воли и спортивного духа.

Итоги турнира по волейболу среди школьных команд:

Кубок турнира, 1-е место- МАОУ «Токаевская СОШ» Комсомольского района Чувашской Республики;

2-е место — — МАОУ «Шыгырданская СОШ им.Э.Феизова»

3-е место- МБОУ «Татарско-Сугутская СОШ».

Итоги турнира по волейболу среди взрослых команд:

Кубок турнира, 1-е место- волейбольная команда села Шыгырданы Батырвеского района;

2-е место – волейбольная команда села Урмаево Комсомольского района;

3-е место – волейбольная команда села Тарские Сугуты Батыревского района.

Награды вручили представительные гости турнира. Они отметили интересную игру и пожелали успехов. Все участники награждены дипломами, медалями общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики»