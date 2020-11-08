В День народного единства мы научились готовить одно из популярных татарских блюд — кыстыбый

День народного единства — праздник, призванный объединить людей всех национальностей, познакомить с традициями и искусством многочисленных народов. А ничто так не объединяет, как еда, и мы отправились на кухню к 90-летней Альфие Хайбрахмановне Шиловой, которая с закрытыми глазами может приготовить чак-чак, кош теле, губадию, кыстыбый и токмач.

Хозяйка встречает нас в красивом национальном платье:

— Сегодня будем готовить кыстыбый — это очень вкусные лепешки с картофельной начинкой, — говорит Альфия Хайбрахмановна, начиная замешивать тесто. — Еще сделаем начинку из пшенной каши. Рецепт очень простой, из минимума ингредиентов. Готовые лепешки с молоком или чаем могут заменить полноценный обед или ужин. А вот и чай, угощайтесь.

Отказываться бесполезно, даже если пришел работать и на чай времени совсем нет — у татар в первую очередь за стол сажают, а потом разговоры разговаривают.

Каким-то невероятным образом Альфие удается за несколько минут нажарить гору лепешек, спеть национальную песню и даже пуститься в пляс.

— В татарских семьях девочек сначала учат держать в руках скалку, а потом уже дают куклу. Умение готовить — это культ для татарской семьи. К примеру, лапшу, без которой невозможно представить национальную кухню, готовить меня научил отец, — рассказывает Альфия и тут же начинает толочь картофель для начинки.

— Альфия Хайбрахмановна, а что готовите дома для своей семьи?

— Мои домашние очень часто просят приготовить для них что-нибудь вкусное и в то же время сытное.

— Какой ваш главный секрет приготовления еды?

— В каждое блюдо я вкладываю свою душу. Готовлю с настроением, а иначе бэлиш дырявится, чак-чак не поднимается…

— Татарская кухня слишком жирная и в ней много мучного. Как вписать традиционные блюда в правильное питание?

— Я советую не заморачиваться с подсчетом калорий, выбором экзотических продуктов или поиском суперполезных диет. Пока вы давитесь невкусным несоленым блюдом, другие с удовольствием доедают кыстыбый или шурпу. Нужно получать удовольствие каждый день от всего, в том числе и от еды. Главное — знать меру.

ki-news.ru