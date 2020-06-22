В День памяти и скорби Постоянный представитель РТ в городе Санкт-Петербурге и ЛО возложил цветы к памятнику М. Джалиля

22 июня — годовщина начала Великой Отечественной Войны. В России эта дата объявлена Днем памяти и скорби. В Санкт-Петербурге, как и по всей стране, в этот день проходят памятные мероприятия. Город принял на себя одно из самых тяжелейших испытаний войны — блокаду. Отдавая дань уважения и памяти жертвам войны, на Петербургских кладбищах и к подножию мемориалов возлагают цветы, во всех районах города проводят музыкальные концерты, митинги, патриотические акции, марафоны стихов и военных песен.

В преддверии этого Дня Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин 20 июня возложил цветы к памятнику поэта-воина Мусы Джалиля.

Муса Джалиль является олицетворением поэтического и гражданского долга, патриотического духа, несломленной воли и борьбы до конца с фашистскими захватчиками.

Памятник татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 года и является даром Республики Татарстан Санкт-Петербургу. Место было выбрано не случайно: во время Великой Отечественной войны Муса Джалиль под Ленинградом на Волховском фронте в звании старшего политрука служил военным корреспондентом газеты «Отвага», в 1942 году попал в плен, затем в концлагерь.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, мероприятие прошло без представителей татарской общественности.

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