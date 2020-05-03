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В День Победы Путин обратится к россиянам после возложения цветов к Вечному огню

В День Победы Путин обратится к россиянам после возложения цветов к Вечному огню

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 03.05.2020 0 7

В День Победы Президент Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России, стоя у Могилы Неизвестного Солдата. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил на своей странице в Instagram автор программы Павел Зарубин.

«Мы ожидаем, что 9 мая Президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — отметил Песков во время интервью.

Глава государства прервет дистанционный режим работы, чтобы почтить память павших во время Великой Отечественной войны и поздравить граждан с Днем Победы.

tatar-inform.ru

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