В День Победы Путин обратится к россиянам после возложения цветов к Вечному огню

В День Победы Президент Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России, стоя у Могилы Неизвестного Солдата. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил на своей странице в Instagram автор программы Павел Зарубин.