В День Родного языка татарстанцы заговорят стихами

26 апреля, в день рождения великого татарского поэта и писателя Габдуллы Тукая, в Республике Татарстан отмечается День Родного языка. Этот праздник стал данью уважения к гению татарского народа, символом любви к родному языку и культуре, стремления к их развитию и трансляции будущим поколениям.

Тукай писал: «Наш след не померкнет на русской земле. Мы – образ России в зеркальном стекле». В Татарстане проживают представители 173 национальностей, составляющие многонациональную семью республики. В республике высоко ценят культуру и красоту языка каждого народа, и каждый год в День Родного языка стараются делиться этой любовью с другими.

В преддверии праздника в Татарстане стартует поэтический флешмоб «Родные рифмы», который позволит каждому жителю республики выразить чувство гордости за красоту своего родного языка стихами любимых поэтов.

Для участия во флешмобе нужно всего 2 шага:

— записать видео, в котором вы читаете стихи на родном языке – татарском, русском, марийском, узбекском, удмуртском, чувашском, башкирском и других;

— разместить видео в социальных сетях с обязательными хештегами #РодныеРифмы и #ТанышРифмалар.

Поддержите свой родной язык – участвуйте во флешмобе.

trt-tv.ru