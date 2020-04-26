В день рождения великого поэта Габдуллы Тукая к его памятнику в Москве возложили цветы.

Память писателя почтили председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, старший специалист Полпредства РТ в РФ Юлиана Ульмаскулова и председатель Совета молодёжи Артур Рахматуллин.
Однако этот день связан не только с именем прославленного писателя — сегодня отмечается День родного языка!
Не забывайте: в языке — единство нации!
Телдә — халкының бердәмлеге!
Тукай сүзләрен онытмагыз:
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.