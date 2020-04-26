enrutat
Главная / В день рождения великого поэта Габдуллы Тукая к его памятнику в Москве возложили цветы.
В день рождения великого поэта Габдуллы Тукая к его памятнику в Москве возложили цветы.

В день рождения великого поэта Габдуллы Тукая к его памятнику в Москве возложили цветы.

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 26.04.2020 0

Память писателя почтили председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, старший специалист Полпредства РТ в РФ Юлиана Ульмаскулова и председатель Совета молодёжи Артур Рахматуллин.

Однако этот день связан не только с именем прославленного писателя — сегодня отмечается День родного языка!
Не забывайте: в языке — единство нации!

Телдә — халкының бердәмлеге!

Тукай сүзләрен онытмагыз:
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.