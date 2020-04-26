В день рождения великого поэта Габдуллы Тукая к его памятнику в Москве возложили цветы.

Память писателя почтили председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, старший специалист Полпредства РТ в РФ Юлиана Ульмаскулова и председатель Совета молодёжи Артур Рахматуллин.

Однако этот день связан не только с именем прославленного писателя — сегодня отмечается День родного языка!

Не забывайте: в языке — единство нации!

Телдә — халкының бердәмлеге!

Тукай сүзләрен онытмагыз:

И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!

Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.