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В Димитровграде открылась выставка, посвященная памяти Фании Халиулловой

В Димитровграде открылась выставка, посвященная памяти Фании Халиулловой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 30.01.2020 0 4

24 января в НКЦ им. Славского (Димитровград) состоялось торжественное открытие выставки картин педагога, димитровградского самодеятельного художника, Почётного работника общего образования Российской Федерации Вагиза Хайруллова. Экспозиция посвящена памяти Фании Саматовны Халиулловой.

Фания Саматовна навсегда останется в памяти димитровградцев, ведь она дала путевку в творческую жизнь многим талантливым детям, открыла им прелесть народной татарской песни, создала творческие коллективы, которые и сейчас выступают на многих площадках Димитровграда, Ульяновской области и Республики Татарстан, сообщает сайт средней школы №22 им. Г.Тукая.

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