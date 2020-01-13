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В Димитровграде подведены итоги областной олимпиады школьников по родным языкам

В Димитровграде подведены итоги областной олимпиады школьников по родным языкам

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Соотечественники, 13.01.2020 0 13

В детском оздоровительном лагере «Юность» города Димитровграда подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 уч.года по общеобразовательному предмету родной язык (татарский, чувашский, мордовский языки и литература).

Знания учащихся по татарскому языку и литературе оценивали высокопрофессиональные педагоги — директор школы №22 г. Димитровграда М.Джумаева, учитель родного языка школы №55 г. Ульяновска Г.Каримова, учитель татарского языка Красногуляевской средней школы Сенгилеевского района Г.Латыпова, учитель татарского языка Калдинской средней школы Барышского района Э.Хуснетдинова.

Победители олимпиады скоро будут представлять Ульяновскую области в Казани, на Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.

emet73.ru

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