В Димитровграде подведены итоги областной олимпиады школьников по родным языкам

В детском оздоровительном лагере «Юность» города Димитровграда подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 уч.года по общеобразовательному предмету родной язык (татарский, чувашский, мордовский языки и литература).

Знания учащихся по татарскому языку и литературе оценивали высокопрофессиональные педагоги — директор школы №22 г. Димитровграда М.Джумаева, учитель родного языка школы №55 г. Ульяновска Г.Каримова, учитель татарского языка Красногуляевской средней школы Сенгилеевского района Г.Латыпова, учитель татарского языка Калдинской средней школы Барышского района Э.Хуснетдинова.

Победители олимпиады скоро будут представлять Ульяновскую области в Казани, на Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе.

emet73.ru