В Доме дружбы Ленинградской области открылась выставка Полины Илюшкиной

6 ноября 2020 года в Доме дружбы Ленинградской области открылась персональная выставка казанской художницы Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару».

На выставке представлены живописные и графические работы — картины, написанные в 2011-2019 годах в Татарстане, а также в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри- Ланке, Сербии, Словакии, Египте, Мальдивах и других странах с натуры и в мастерской художницы.

Тепло приветствовали гостей и поздравили Полину с открытием выставки директор дома дружбы Владимир Михайленко, заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров, Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев и Ильдус Вахитов, член творческого объединения художников разных национальностей Дома дружбы Ленобласти «Этновзгляд».

На открытии выставки выступил фольклорный ансамбль татарского культурного общества «Файда».

Полина Илюшкина провела ряд персональных выставок в России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Альметьевск) и Германии. Кроме того, она — лауреат международных фестивалей, участник академических, международных, всероссийских, межрегиональных выставок.

Организаторами выставки в Доме дружбы Ленинградской области выступили: комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, Дом дружбы Ленинградской области, Представительство Республики Татарстан в СПб и ЛО, Дом дружбы народов Татарстана, Российская академия художеств.

Выставка Полины Илюшкиной «С мольбертом по земному шару» будет экспонироваться в Доме дружбы до 30 ноября 2020 года.

instagram.com