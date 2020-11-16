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В Доме Дружбы народов РТ​ откроется​ выставка «На просторах Татарстана»

В Доме Дружбы народов РТ​ откроется​ выставка «На просторах Татарстана»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 16.11.2020 0 1

17 ноября 2020 года​ в Доме Дружбы народов РТ​ откроется​ выставка «На просторах Татарстана», посвящённая 100-летию ТАССР. Вернисаж пройдет в рамках IV Международного «Кутуй-феста». Об этом сообщает официальный аккаунт Дома Дружбы народов Республики Татарстан в социальной сети Инстаграм.

Эпицентром выставочного пространства станет картина семьи художников – Асхата Макраева и Светланы Тимофеевой, работавших над полотном​ 1,5 на 2.5 метра в течение двух лет. Работа носит название «К 100-летию ТАССР» и включает в себя 100 портретов известных личностей Татарстана с фрагментами визитных мест Казани и республики.

Организаторами выставки выступают Министерство культуры РТ,  Казанское​ отделение Профессионального союза художников СНГ и Дом Дружбы народов Республики Татарстан.

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