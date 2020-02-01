в Доме культуры с.Кочко-Пожарки пройдет «Шәпә туе»

7 февраля в Доме культуры с.Кочко-Пожарки состоится выездное заседание областной организации татарских женщин «Ак калфак» по теме «Сохранение и развитие татарской культуры в современных условиях». Также активистки организации за круглым столом подведут итоги работы за 2019 год, обсудят план на текущий 2020 год, самых активных ждут награды. Заседание пройдёт под председательством руководителя областной организации Зили ханум Ахмадуллиной. Об этом сообщает редакция газеты «Туган як».

Инициаторам и организатором второй части мероприятия, который называется «Шәпә туе”, выступил коллектив Кочко-Пожарского детского сада под руководством Алсу Ахметбаевой. Там коллективы детских садов сёл Кочко-Пожарки, Камкино и Красная Горка покажут различные национальные обряды и праздники, представят татарскую кухню, и, конечно же, повеселятся на «Шәпә туе», который означает песни, игры, танцы и многое другое, вообщем, что-то навроде посиделок, но под таким названием этот народный обычай проводился издавна только в Кочко-Пожарках.

Начало этих мероприятий в 12.00. Ждём всех 7 февраля в ДК с.Кочко-Пожарки на «Шәпә туе», приезжайте, приходите, не пожалеете!

Справки по телефону: 8(83191) 5-19-24, куратор межрайонной организации «Ак калфак» Найля Жиганшина.