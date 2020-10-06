В Доме татарской книги пройдет семинар-практикум для молодых писателей и переводчиков

7-9 октября в Доме татарской книги в рамках российского проекта «Родная книга» пройдет семинар-практикум для молодых писателей и переводчиков.

Дом татарской книги и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям «Роспечать» представляет следующее:

круглые столы,

семинар-практикумы по литературе и переводческой работе,

лектории, посвященные различным темам.

С авторами и переводчиками будут работать эксперты из Москвы и Казани:

1. Амелин Максим Альбертович, главный редактор «Объединенного гуманитарного издательства», лауреат премии «Поэт».

2. Куллэ Виктор Альфредович, поэт, переводчик, литературовед, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. А.М.Горького.

3. Арзамазов Алексей Андреевич, поэт, переводчик, доктор филологических наук, профессор.

4. Липкин Михаил Михайлович, поэт, переводчик.

5. Букулова Марина Георгиевна, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

6. Нагимов Фарит Сагитжанович — прозаик, драматург, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. А.М.Горького.

7. Саломатин Алексей Владимирович, поэт, переводчик, заведующий гуманитарной лабораторией Казанского научного центра РАН.

8. Маковоз Алефтина Николаевна, советник Руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

9. Ицкович Дмитрий Соломонович, генеральный директор «Объединенного гуманитарного издательства».

10. Каримова Алия Каюмовна, поэт, переводчик, лауреат Госпремии РТ им. Г.Р. Державина, Казанской литературной премии им. А.М.Горького.

Модераторы:

— поэт, переводчик, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Р.Державина, литературной премии им. А. М.Горького Алена Каримова;

— поэт, переводчик, лауреат Республиканской премии имени М.Джалиля, Международной премии BELLA Луиза Янсуар.

3-х дневный интенсив это:

— работа с десятками известных писателей, переводчиков;

— выступления перед мэтрами;

— опыт творческого взаимообмена;

— мастер-классы по литературному мастерству и художественному переводу;

— возможность печататься за пределами РТ.

Чтобы стать участником семинаров-практикумов, нужно отправить заявку. Заявки принимаются до 12:00 6 октября (вторник).

Просим приложить к заявке участника рукопись с вашими произведениями.

Телефон для записи: 89196302843 (Айгуль)