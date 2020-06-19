В ДУМ РТ начала работу Комиссия по присвоению Шахадатнамэ Коран-хафизам

В Духовном управлении мусульман РТ по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина заработала Комиссия по присвоению Коран-хафизам Шахадатнамэ — Свидетельства о знании наизусть Корана. Комиссия создана с целью выявления точного количества Коран-хафизов в республике, проверки и степени их знаний, а также документального подтверждения их статуса хафиза. Свидетельства об этом будут присваиваться ежегодно в ходе экзаменационных заседаний комиссии ДУМ РТ на предмет знания Корана. При этом к экзаменам будут допущены и те желающие, которые выучили Коран самостоятельно.

Шахадатнамэ от ДУМ РТ о знании Корана наизусть будут присвоены тем, кто сможет прочитать перед комиссией Священную книгу на память, начиная с любого указанного места, без ошибок и с соблюдением всех правил таджвида. Экзамен перед комиссией могут сдавать как мужчины, так и женщины. В составе экзаменационной комиссии — Коран-хафизы, специалисты ДУМ РТ по вопросам шариата, преподаватели религиозных вузов. Председатель комиссии — главный специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Ильнур хазрат Хайруллин. По мере вручения свидетельств, в Духовном управлении мусульман РТ будет пополняться информационная база о Коран-хафизах, что позволит привлекать татарстанских знатоков при проведении таравих-намазов в месяц Рамадан в мечетях республики.

Вчера, первые Шахадатнамэ ДУМ РТ были вручены семи выпускникам медресе «Мухаммадия», обучавшимся по направлению «тахфиз» (заучивание Корана). После трехлетнего обучения они подтвердили свои знания, успешно сдав экзамены перед членами Комиссии ДУМ РТ. Их свидетельства подтверждают знание наизусть Корана согласно риваяту Хафса по кыраату Асыма с соблюдением всех правила таджвида. Шахадатнамэ выдается на арабском и татарском языках, заверяется подписью муфтия Татарстана и председателя комиссии, а также печатью Духовного управления мусульман РТ.

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