В ДУМ РТ подвели предварительные итоги Года родного языка

Сегодня, в 26-й день месяца Раби аль-авваль (12 ноября), в мухтасибате Лаишевского района в молодёжном центре «Волга» состоялся Пленум Духовного управления мусульман РТ. На выездном совещании были подведены предварительные итоги Года родного языка, объявленного в Татарстане имамами-мухтасибами в январе текущего года. В работе заседания приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его заместители, главный казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев, а также все имамы-мухтасибы республики и руководители структурных подразделений и учрежденных организаций ДУМ РТ. Почетным гостем Пленума стал заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов.

Глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, приветствуя участников Пленума, в своем выступлении обратил внимание участников на актуальные вопросы в деятельности ДУМ РТ. В частности, он рассказал о промежуточных результатах деятельности в рамках Года родного языка.

В первую очередь, в этом году издание переводов смыслов Куръана на татарский язык “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”получило широкую известность среди татарской общественности, а также вышло в свет в разных форматах и версиях, — сказал Камиль хазрат и сообщил, что на сегодняшний день все мечети Татарстана обеспечены этим трудом. Примечательно, что книга была отпечатана в этом году специальным тиражом для распространения в регионах с компактным проживанием татар в России и начинается с обращения муфтия Татарстана к единоверцам со словами призыва изучать и сохранять родной язык. На сегодняшний день книга направлена в адрес соотечественников в Иваново, Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостана и продолжает поставляться в другие регионы.

Также муфтий в своем выступлении сообщил о выпуске этого издания в аудиоверсии хронометражом 40 часов, которая была записана голосом известного телеведующего Ильдара Киямова в студии радио “Азан”. При этом если диск с аудиопереводами в начале был в продаже, то сегодня их можно бесплатно скачать на мобильный телефон на сайте радио “Азан”. Кроме того, в этом году аудиоверсия была запрограммирована в Куръан-ручку турецкого производства. Популярный гаджет распознает по нумерации аяты Куръана, воспроизводит их арабское произношение и дает перевод их смыслов на разных языках мира. Теперь переводы на татарский язык заняли свое место в их ряду.

Как отметил Камиль хазрат, аудио и текстовые переводы смыслов Куръана на татарский и русский языки в скором времени до конца Года родного языка будут доступны и в формате мобильных приложений. Таким образом, каждый желающий сможет ознакомиться с этими трудами бесплатно — Камиль хазрат подчеркнул, что вся работа по подготовке и изданию переводов смыслов Куръана была выполнена командой ДУМ РТ ради довольства Всевышнего, а не из коммерческих интересов.

Еще одним достижением в рамках Года родного языка Камиль хазрат назвал организацию примечетских курсов татарского языка при 100 мечетях республики. На сегодняшний день их посещают 1225 человек. Таким образом, группы в среднем сформированы по 10-12 человек.

Кроме того, муфтий сообщил о готовности ещё одного масштабного проекта – онлайн-медресе. Благодаря этому проекту, религиозные знания об основах ислама верующие смогут получать из дома – через интернет. Планируется, что онлайн-медресе начнет свою работу до конца текущего года.

Также Камиль хазрат отметил успешную работу с молодёжью. Он рассказал о проекте «Яшь килен» ДУМ РТ. Проект реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков рассказывают об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получают возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров привлекаются психологи, юристы, врачи, ученые… В проекте участвуют татарские девушки из Казани, районов Татарстана, а также из Москвы, Уфы, Пензы, Челябинска.

В ходе своего выступления Камиль хазрат Самигуллин обратился к мухтасибам с призывом продолжать на площадках мечетей работу по воспитанию молодежи в татарско-мусульманских традициях, формированию татароязычной среды и проведению тематических мероприятий, направленных на сохранение культуры и возрождение духовных традиций татарского народа. При этом он подчеркнул, что на практике эта работа в мухтасибатах осуществляется широко: на татарском языке организуются уроки по исламу, воспитательные мероприятия для молодежи, каникулы для школьников. К примеру, в январе текущего года зимние каникулы в мечетях республики были организованы для 2500 детей. Муфтий напомнил, что предстоящий год Президентом Татарстана объявлен Годом родных языков и народного единства.

Заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов высоко оценил деятельность ДУМ РТ в области сохранения татарского языка и татарско-мусульманской идентичности и обещал свою поддержку в вопросах реализации этих и других инициатив муфтията.

В ходе Пленума были рассмотрены также другие вопросы.