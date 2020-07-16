В ДУМ РТ поступил спецтираж татарских переводов Корана для соотечественников в регионах

Сегодня,16 июля, в резиденцию Духовного управления мусульман РТ поступил первый специальный тираж издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». Переводы смыслов Корана на татарский язык отпечатаны Издательским домом «Хузур» ДУМ РТ по поручению муфтия Камиля хазрата Самигуллина в качестве целевого тиража для обеспечения российских регионов с компактным проживанием татар в рамках Года родного языка. Первый рейс с изданиями в количестве 600 штук направился к единоверцам в мечети ДУМ РБ. Об этом Камиль хазрат Самигуллин сообщил на встрече с муфтием, главой ДУМ РБ Айнуром хазратом Биргалиным. Таким образом, все мечети ДУМ РБ будут снабжены современным татароязычным богословским трудом, который завоевал широкую популярность не только в Татарстане, но и за его пределами.

Ожидается, что общий тираж специального выпуска издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» составит 40 000 экземпляров. Планируется, что их презентуют в регионах России для татарских соотечественников.

Напомним, издание «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» было изданы ДУМ РТ в 2019 году в рамках Года толкования Корана. Наряду с татарским переводом в свет вышла также книга «Калям Шариф. Перевод смыслов» на русском языке. Книги были успешно презентованы в Москве и Махачкале. Всего издание на русском языке ИД «Хузур» выпустил 3 раза общим тиражом 7 тысяч экземпляров. На татарском было 3 переиздания тиражом 4 тысячи штук. Кроме того, издательством «Хузур» подготовлена аудиоверсия переводов смыслов Корана на татарский язык, которая впоследствии была запрограммирована в Коран-ручку.

dumrt.ru