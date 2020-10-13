В ДУМ РТ прошла встреча муфтия с вице-спикером Маратом Ахметовым и депутатом Айратом Зариповым

Духовное управление мусульман РТ посетили заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов и председатель комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. Почетных гостей у себя принял глава мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Вместе с ним во встрече принял участие и главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. Деловая встреча руководителей была посвящена вопросам реализации татароязычных проектов муфтията, а также инициатив, направленных на повышение уровня национального и религиозного самосознания среди татар, и длилась более двух часов. Итогом рабочего совещания стали договоренности о поддержке ряда направлений деятельности ДУМ РТ в области сохранения родного языка и культуры.

Напомним, 2020 год объявлен муфтиятом Годом родного языка в Татарстане. При этом одним из приоритетных направлений деятельности ДУМ РТ является сохранение татарской национальной идентичности, частью которой является религиозная принадлежность к исламу. Для повышения религиозного самосознания среди татар, ДУМ РТ реализует целый ряд инициатив по формированию и развитию татароязычной среды в мечетях республики, используя их площадки для проведения курсов татарского языка, религиозных, детских, молодежных и общественных мероприятий на татарском языке, консультации и обслуживания населения на татарском языке, чтения проповедей по теме сохранения родного языка. Помимо этого, работа муфтията, его учрежденных организаций, мечетей и учебных заведений осуществляется на татарском языке, включая делопроизводство и деловые коммуникации в пределах Республики Татарстан. С октября месяца этого года в 100 мечетях Татарстана стартовали примечетские курсы по изучению татарского языка, которые продлятся в течение 6 месяцев. А сам Камиль хазрат является членом Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

На встрече вся эта деятельность ДУМ РТ была высоко оценена вице-спикером Госсовета РТ Маратом Готовичем Ахметовым. Он отметил, что муфтият реализует множество проектов и находит их интересными. Камиль хазрат поблагодарил гостей за добрые слова и вручил им последние книжные новинки ИД «Хузур» ДУМ РТ, в том числе экземпляры переводов смыслов Куръана на татарский язык «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданных специальным тиражом для бесплатной раздачи в регионах с компактным проживанием татарских соотечественников. Особенный памятный подарок муфтий преподнес Марату Готовичу — панно с родословной и жизнеописанием Пророка Мухаммеда ﷺ. Заодно муфтий хазрат рассказал им об издательской деятельности ДУМ РТ, татароязычных религиозных медиапроектах, реализуемых на площадках ИД «Хузур» — телеканале «Хузур ТВ», радио «Азан», печатных СМИ и пр. Он также рассказал об электронной библиотеке darul-kutub.com и работе ДУМ РТ по поиску и оцифровке старинных татарских богословских трудов — их на сегодняшний день в общем бесплатном доступе на сайте библиотеки насчитывается около 1200 трудов.

Затем религиозные и государственные деятели перешли к рабочему рассмотрению конкретных предложений ДУМ РТ по сохранению татарской идентичности и татарского языка. Марат Готович и Айрат Ринатович внимательно выслушали просьбы и пожелания Камиля хазрата и Джалиля хазрата и выразили готовность оказать поддержку в их реализации. Так, среди прочих, были обсуждены вопросы национального образования, открытия татарско-мусульманской школы, качественного развития медресе «Мухаммадия», использования площадок мечетей для реализации татароязычных проектов, популяризации татарского духовного наследия в сети Интернет в рамках проекта darul-kutub.com и Википедии, реализации социальной рекламы и много других. По этим и другим вопросам руководителями были достигнуты предметные договоренности. В свою очередь Марат Готович также высказал свои пожелания по повышению эффективности деятельности имамов Татарстана в области сохранения татарской и мусульманской идентичности.

dumrt.ru