В ДУМ РТ прошло очередное заседание руководителей медресе

Сегодня, в 29-ый день месяца Ша’бан (22 апреля), в режиме видеоконференции прошло очередное заседание с руководителями мусульманских религиозных организаций профессиональных образовательных организаций (медресе) под председательством заместителя муфтия РТ по вопросам образования, председателя Совета по исламскому образованию России, ректора РИИ и КИУ Рафика хазрата Мухаметшина. Главными вопросами на повестке дня были организация завершения учебного года, выпускных экзаменов и защиты дипломных работ в условиях режима самоизоляции, который начал действовать с 30 марта 2020 года, и организация приемной кампании в электронном формате для медресе.

В первую очередь, руководители медресе доложили о ходе дистанционного обучения. После чего хазраты обсудили процесс организации защиты дипломных работ. Так, в случае отмены режима самоизоляции, студенты очной формы защитят свои работы в июле, заочной формы и вечерней формы обучения – в августе. Если режим самоизоляции будет продлен, то для студентов будет организована защита дипломных работ в режиме онлайн.

Кроме того, с конца июня 2020 года стартует приемная кампания мусульманских религиозных организаций профессиональных образовательных организаций (медресе). В нынешних условиях было решено предоставить желающим возможность подать документы на обучение в медресе в электронном формате по образцу Российского исламского института. Прием документов продлится до середины августа.

С правилами подачи документов в электронном формате можно ознакомиться на сайтах медресе через портал http://magarifrt.ru/

dumrt.ru