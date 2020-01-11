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В ДУМ РТ пройдет научно-исследовательская конференция «Почему я люблю свою религию Ислам?»

В ДУМ РТ пройдет научно-исследовательская конференция «Почему я люблю свою религию Ислам?»

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Главные новости, 11.01.2020 0 3

19 января Духовное управление мусульман РТ совместно с мечетью «Иман нуры» посёлка Нагорный г.Казани проводит научно-исследовательскую конференцию «Почему я люблю свою религию Ислам?». К участию в ней приглашаются дети в возрасте 9-14 лет. В рамках заданной темы школьники должны выполнить научно-исследовательскую работу вместе с педагогом или с родителями и составить проект на основе своих идей и доказательств.

Главными требованиями к научно-исследовательской работе являются оригинальность, актуальность, новизна, значимость исследования, композиция доклада, умение аргументировать свои выводы и отстаивать свою позицию, а также наличие презентации.

Конференция проводится с целью получения  новых знаний, развития навыков ораторского умения, аналитического мышления у подрастающего поколения.

Время выступления – 5 минут (3-4 страницы А4).

Оформление: -А4; -титульный лист (имя, тема, руководитель); шрифт стандартный.

Обладателям призовых мест будут вручены смартфоны.

Место проведения конференции: г.Казань, ул. Тукая д. 38 (резиденция ДУМ РТ). Начало в 09.00.

Заявки принимаются до 16 января на WhatsApp: +79874148006.

dumrt.ru

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