В ДУМ РТ пройдет научно-исследовательская конференция «Почему я люблю свою религию Ислам?»

Главными требованиями к научно-исследовательской работе являются оригинальность, актуальность, новизна, значимость исследования, композиция доклада, умение аргументировать свои выводы и отстаивать свою позицию, а также наличие презентации.

Конференция проводится с целью получения новых знаний, развития навыков ораторского умения, аналитического мышления у подрастающего поколения.

Время выступления – 5 минут (3-4 страницы А4).

Оформление: -А4; -титульный лист (имя, тема, руководитель); шрифт стандартный.

Обладателям призовых мест будут вручены смартфоны.

Место проведения конференции: г.Казань, ул. Тукая д. 38 (резиденция ДУМ РТ). Начало в 09.00.

Заявки принимаются до 16 января на WhatsApp: +79874148006.