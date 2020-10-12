В ДУМ РТ состоялось заседание Совета казыев

Сегодня, в 25-ый день месяца сафар (12 октября), в резиденции ДУМ РТ состоялось очередное заседание Совета казыев. Собрание прошло под председательством главного казыя Татарстана Джалиля хазрата Фазлыева. На заседании шариатские судьи рассмотрели спорные вопросы, поступившие от населения и требующие шариатского решения. В основном вопросы касались разрешения конфликтных ситуаций при разводе супругов и при уплате долга.

В ходе совещания Джалиль хазрат Фазлыев предложил шариатским судьям провести выездные заседания на местах с приглашением сторон.

dumrt.ru