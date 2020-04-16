В Екатеринбурге марафон татарского языка «Әйдә, сөйләшик»

Татарская молодёжь Екатеринбурга начинает набор на второй поток интерактивного марафона татарского языка «Әйдә, сөйләшик» для начинающих!

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«Первый поток оправдал ожидания, поэтому мы с радостью готовы приступить к следующему! О том, как это было, расскажем в следующем посте, следите за обновлениями.

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Что ожидают участников на этот раз?

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Мы дополнили программу с прошлого потока: увеличили количество обратной связи от кураторов, добавили больше заданий на устную речь и интерактивов между участниками, а это значит, что каждый сможет получить еще больше пользы от марафона за тот же короткий срок.

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Всего две недели: с 20 апреля по 3 мая, помогут вам приблизиться к своей давней мечте — наконец-то начать говорить на татарском языке.

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Вас ждут:

— ежедневные задания на почте

— полезный дополнительный материал в Telegram-канале

— грамматические письменные и устные задания, аудио и видеоматериалы, современная лексика

— ежедневные отчеты в виде скриншотов, фото и аудиозаписей.

— постоянная обратная связь и поддержка от наставника

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Для участия в марафоне нужно:

1. Заполнить анкету по ссылке в шапке профиля

2. Скачать telegram

3. Ждать дальнейших инструкций

Стоимость участия: 300 руб. – за работу кураторов и призы победителям в конце

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Времени на подумать нет, стартуем уже 20 апреля! Помните — если ничего не делать, то ничего не изменится, всё только в ваших руках», — пишут в Инстаграм аккаунте tatarlar_ekb

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