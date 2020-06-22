В Екатеринбурге на татаро-башкирском кладбище состоялся первый в этом году субботник

20 июня на старинном татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга состоялся первый в этом году субботник.

Участвовало 4 человека. Красили забор и ворота, косили вновь выросший кустарник, а также ставили новые надгробные камни на месте утраченных. Как только пандемия пойдет на спад, будем организовывать большой общегородской субботник, работы здесь еще много.

Напомним, жители Екатеринбурга самостоятельно ухаживают за кладбищем с 1993-го, а в 2007 году шефство над ним взяла татарская молодежь. Позже субботники стали традиционными и ежегодными, объединяя горожан, общественников и религиозных деятелей. 2019 год стал ударным и кладбище преобразилось, началось масштабное благоустройство, семейное захоронение Агафуровых внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия. в 2020 году полностью восстановлен обелиск павшим воинам.

Силами общественников и меценатов началось восстановление дома сторожа, от которого сохранилась часть постройки 19 века. При этом МКУ «Служба городских кладбищ» Екатеринбурга не только не выполняет свои обязанности по уходу за вверенным им объектом, но и угрожает сносом восстанавливаемого объекта. Эти работы на данный момент приостановлены.

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