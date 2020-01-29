В Екатеринбурге прошло первое мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ТАССР

28 января в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е.Клера, Дом Поклевских-Козелл, состоялось первое мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ТАССР, а именно: торжественное открытие передвижной выставки «В гостях у татар».

Передвижная выставка «В гостях у татар» из фондового собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника – это 112 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате четырнадцати международных симпозиумов и 68 предметов декоративно-прикладного искусства. Каждый экспонат наглядно отражает традиционную татарскую национальную культуру.

В церемонии открытия приняли участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Х.Гильфанов; и.о. Председателя Законодательного Собрания В.Якимов; генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е.Клера Н.Ветрова; заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника М.Жарковская; начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области Н.Шибанова; заведующая музеем истории города Елабужского государственного музея-заповедника Е.Кашапова; культ. организатор Елабужского государственного музея-заповедника Т.Зарипов; председатель Союза художников Республики Татарстан И.Сиразиев.

Приглашаем всех посетить выставку 29 января — 11 марта 2020 года.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.