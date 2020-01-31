1 февраля в Екатеринбурге состоится Межрегиональный Чемпионат по татарским настольным играм.

На мероприятие съедется татарская молодежь с самых разных уголков необъятного Урала. Это возможность познакомиться или встретиться с ребятами из Челябинска, Перми и не только. Участников ждут потрясающие татарские настольные игры.

Проходить это всё будет в коворкинге «Точки кипения» знаменитого Ельцин Центра.

План мероприятия:

16:00-16:20 — регистрация команд

16:20 -17:00 — лекция о пользе настольных игр и их влиянии на наш мозг, презентация игр их создателями, рассказ правил чемпионата и игр

17:00-19:00 — распределение команд по игровым столам, всего 4. По окончанию одной игры, команда пересаживается за следующий стол.

19:00-20:00 — Подведение итогов, общение между командами, награждение победителей памятными призами.

Организаторы приглашают принять участие и с радостью ждут всех-всех-всех, кто проживает на необъятном Урале — от Челябинска до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как попасть: Зарегистрируйся по ссылке https://leader-id.ru/event/41512/