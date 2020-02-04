В Екатеринбурге состоялся I Межрегиональный чемпионат по татарским настольным играм

На чемпионат съехались ребята из татарских молодежных организаций Перми, Челябинска и Екатеринбурга. Об этом сообщают в соцсетях из Землячество татар «Уральские горы».

Организаторами Чемпионата выступили Молодежное объединение г. Челябинска «Яшьләр74» и Региональная общественная организация «Уральские горы»

Перед самим чемпионатом для гостей провели экскурсию по Музейному клубу «Дом Агафуровых». После для гостей была проведена мини-экскурсия по «Татарскому кварталу». Несмотря на то, что участники были в Екатеринбурге не первый раз, об этих местах ранее они ничего не слышали и проявили искренний интерес к истории города.

Весь зал был поделён на 4 зоны, в каждой была своя игра. Каждая команда попробовала себя во всех играх и поборолась за звание Победителя. Так как участники были разной национальности, за знание татарских слов они получали дополнительные баллы.

Это новый формат мероприятий для нашей организации и мы рады, что всё прошло на уровне достойном внимания! Искренне благодарим каждого, кто был причастен к этому событию и с нетерпением ждем Вас на ближайших мероприятиях.