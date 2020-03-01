В Екатеринбурге состоялся круглый стол с участием делегации бизнес-миссии из Татарстана

В Постоянном представительстве Республики Татарстан состоялся круглый стол с участием предприятий Свердловской области и Республики Татарстан

27 февраля в Постоянном представительстве Республики Татарстан состоялся круглый стол с участием делегации бизнес-миссии из Татарстана. На заседании Круглого стола приняли участие Постпред РТ Хайдар Гильфанов, а так же представители промышленных предприятий Свердловской области, в частности, ООО «КамКат», Уральской производственно-литейной компании, ООО «Технопромпроект», УралИнстМаш, АО «Уральский оптико-механический завод», АО НПК ВИП.

Каждая организация презентовала свои компетенции, стороны обсудили возможные пути сотрудничества, обменялись контактами.

Постоянное представительство

Республики Татарстан в Свердловской области