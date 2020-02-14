В Екатеринбурге стартовал татарский музыкальный фестиваль-конкурс «Урал сандугачы»

В Екатеринбурге стартовал Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»). Мероприятие является отборочным туром Международного телевизионного конкурса «Татар моны» имени И. Шакирова.

Основные цели фестиваля: популяризация татарской народной песни и произведений татарских композиторов, национального наследия татар; приобщение детей и молодежи к традициям татарской народной музыки, к родному языку, истории и культуре; поддержка талантливых и самобытных музыкальных дарований, исполняющих татарские народные песни и произведения татарских композиторов.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются солисты-вокалисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. Песни должны быть исполнены на татарском языке.

tatarlar.info

Заявка Положение