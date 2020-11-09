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В Екатеринбурге стартует 3-месячный интенсив по изучению татарского языка

В Екатеринбурге стартует 3-месячный интенсив по изучению татарского языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 09.11.2020 0 4

Татарская общественная организация «Уральские горы» запускает 3-месячный интенсив по изучению татарского языка в Екатеринбурге.

Старт интенсива запланирован на 15 ноября 2020 года.

Для участников будут открыты 2 группы разного уровня сложности:

  • в 18:00 «Татарский с нуля» — для тех, кто совсем не знает языка, но очень хочет научиться.
  • в 19:00 «Татарский для продолжающих» — для тех, кто понимает язык, но стесняется или не может разговаривать.

Участников на занятиях ждут:

  • 3 месяца интенсивного обучения;
  • новая современная методика преподавания;
  • участники будут вести личный словарь и сразу применять изученные слова на практике;
  • интересные домашние задания, которые помогут закрепить изученное;
  • Telegram-канал с полезным материалом.

Интенсив будет вести Вячеслав Сурмятов – преподаватель иностранных языков, основатель клуба разговорного татарского языка в Екатеринбурге, создатель татарской настольной игры «Милли Хәзинә».

Занятия будут проходить 2 раза в неделю по адресу: Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти 24.

Стоимость одного занятия: 100р.

Записаться можно перейдя по ссылке.

Телефон Татарской молодёжной организации «Уральские горы».: +7-906-814-77-28.

ural.tatar

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