В Екатеринбурге стартует 3-месячный интенсив по изучению татарского языка

Татарская общественная организация «Уральские горы» запускает 3-месячный интенсив по изучению татарского языка в Екатеринбурге.
Старт интенсива запланирован на 15 ноября 2020 года.
Для участников будут открыты 2 группы разного уровня сложности:
- в 18:00 «Татарский с нуля» — для тех, кто совсем не знает языка, но очень хочет научиться.
- в 19:00 «Татарский для продолжающих» — для тех, кто понимает язык, но стесняется или не может разговаривать.
Участников на занятиях ждут:
- 3 месяца интенсивного обучения;
- новая современная методика преподавания;
- участники будут вести личный словарь и сразу применять изученные слова на практике;
- интересные домашние задания, которые помогут закрепить изученное;
- Telegram-канал с полезным материалом.
Интенсив будет вести Вячеслав Сурмятов – преподаватель иностранных языков, основатель клуба разговорного татарского языка в Екатеринбурге, создатель татарской настольной игры «Милли Хәзинә».
Занятия будут проходить 2 раза в неделю по адресу: Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти 24.
Стоимость одного занятия: 100р.
Записаться можно перейдя по ссылке.
Телефон Татарской молодёжной организации «Уральские горы».: +7-906-814-77-28.