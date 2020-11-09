В Екатеринбурге запустили два новых туристических маршрута по татарским местам города

Маршрут «Татарский» Екатеринбург»

В субботу, 30 октября исследователь городских историй Альфинур Ахунова провела экскурсию по «Татарскому» Екатеринбургу и слободе. Участники прогулялись по улице Вайнера, узнали историю одного из первых универсамов Екатеринбурга – торгового дома «Братья Агафуровы». Затем горожане побывали на месте гостиницы «Казань» на Хохрякова и не сохранившейся магометанской молельни на Жукова.

Экскурсанты увидели модерновый дом врача Соколова, на улице Февральской революции, где почти 20 лет находилась Национально-культурная автономия татар области, дошли до дома Жолобова-Богатиева, где жила семья купца Богатиева и надстроила молельню с зубцами – единственный дореволюционный архитектурный памятник мусульманского наследия города.

Кульминацией прогулки стала Татарская слобода, где участники познакомились с историей квартала и с проектом Татарской слободы. В экскурсии, несмотря на холод, приняли участие более 10 человек, каждый приобрел новые знания и эмоции о Екатеринбурге.

Маршрут «Татарская слобода Екатеринбурга»

В воскресенье, 31 октября состоялась первая большая экскурсия по Татарской слободе. Ее провел координатор проекта Ильдар Хабибуллин. Участники смогли подробнее узнать о проекте и задавали много вопросов по истории места.

Стартовал маршрут от дома Камалетдина – старшего брата из знаменитой купеческой династии Агафуровых. Сейчас здесь располагается музейный клуб «Дом Агафуровых».

Затем группа отправилась к Особняку Миллера, с которого и начался проект «Татарская слобода». На объекте завершены работы по консервации, сейчас восстановление памятника находится на этапе разработки проекта реставрации.

Конечно, экскурсанты побывали и у одного из самых оригинальных деревянных домов в Екатеринбурге – дома Зайнетдина Агафурова. Здесь уже почти четверть века располагается Постоянное представительство Татарстана на Урале. Дом также требует реставрации, проект уже согласован, часть работ запланировано на следующий год.

Кульминацией экскурсии стал дом «Панова-Лебедева», не имеющий татарской истории, но также являющийся сокровищем деревянного зодчества столицы Урала. Участники проекта так его называют, потому что некогда два отдельных дома принадлежали купцу А.С. Лебедеву и крестьянину К.М. Панову – давно уже являются одним целом. Памятник, к сожалению с 2006 года пустует и разрушается. Последние планы областных властей по объекту – открыть здесь музей Воловича к 2023 году.

К экскурсии был проявлен живой интерес, в ней приняли участие более 30 человек.

Сегодня мы гуляли 45 минут – это была экспресс-экскурсия. В будущем мы планируем обкатать ее, сделать еще более интересной. В программу включим посещение музейного клуба и Постпредства, чаепитие, возможно пленэры – тогда она займет около 3 часов и экскурсия будет проводиться на регулярной основе. Это, что касается туризма. Также мы открыты к сотрудничеству по развитию квартала с любыми заинтересованными единомышленниками! – поделился Ильдар Хабибуллин, координатор проекта «Татарская слобода Екатеринбурга на пересечении Европы и Азии»

Новые маршруты запущены при поддержке: «Школы городских маршрутов», «Народных университетов», Школы наследия Екатеринбурга и Музея истории Екатеринбурга.

Альбина Шаймухаметова

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