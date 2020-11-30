В Елабуге прошли VI республиканские спортивные соревнования среди мусульман

Мусульмане Татарстана вновь собрались в Елабуге. В спортивном комплексе с. Хлыстово прошла VI спартакиада мусульманской молодежи на призы Елабужского мухтасибата. В состязаниях приняли участие 120 человек из 10-ти районов республики.

Перед началом соревнований участников поприветствовал заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов. В мероприятии также приняли участие руководитель аппарата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ирек Арсланов, имам-мухтасиб Набережных Челнов Альфас хазрат Гайфуллин и имам-мухтасиб Тюлячинского района Исмагиль хазрат Фаляхиев.

Ежегодные соревнования среди мусульман проводились по поднятию гири, армрестлингу, мини-футболу и перетягиванию каната. Напомним, основной целью таких мероприятий является знакомство, укрепление братских связей, обмен опытом между мусульманами.

dumrt.ru