В Елабуге торжественно открыли Год Тази Гиззата

В читальном зале Центральной библиотеки г.Елабуги состоялось торжественное открытие Года Тази Гиззата. Инициатором его проведения стала директор Елабужской централизованной библиотечной системы Юлия Назипова.

Мероприятие прошло в рамках 100-летнего юбилея ТАССР и 125-летия со дня рождения выдающегося драматурга.

На открытие Года Тази Гиззата были приглашены почетные гости из Казани: литературовед, Заслуженный работник культуры России, член Союза писателей Татарстана Фоат Галимуллин, внучка знаменитого драматурга Гузель Гиззатова. Среди гостей также были члены Союза писателей Татарстана Фирдавес Хузин, Гульзада Ахтямова и другие. В ходе мероприятия библиотекари ознакомили всех с биографией Тази Гиззата, его творчеством, рассказали о жизни в Елабуге. От имени руководства района гостей поприветствовала начальник Управления культуры Юлия Шакурова:

«Для нас, людей творческих, эта дата особенно значима, так как творчество Тази Гиззата связано и с музыкальными произведениями, и с великими татарскими композиторами, которые стояли у истоков развития музыкальной драмы нашей республики. Его имя прочно связано с Елабугой – именно Гиззат стоял у истоков основания татарского народного театра, который и сейчас работает на базе городского Дворца культуры».

Фоат Галимуллин отметил, что в драматургии 20-30-ых годов центральное место занимало творчество Карима Тинчурина и Тази Гиззата.

«Эти люди внесли огромный вклад в развитие татарской драматургии. Произведение «Наемщик» усовершенствовано именно в Елабуге, и здесь состоялась его первая постановка. Она стала кульминацией творчества Тази Гиззата», – отметил Фоат Галимуллович.

Внучка великого драматурга Гузель Казбековна поделилась интересными фактами о дедушке и об отце, выразила огромную благодарность пришедшим зрителям.

«Мой отец всю свою жизнь посвятил творчеству Тази Гиззата, татарской культуре и науке. Он издал много книг о дедушке и удостоился премии имени Шигабутдина Марджани. Я вижу, что отец делает для своего отца, и стараюсь продолжать его дело, представлять татарский язык, культуру на мировом уровне», – рассказала Гузель Гиззатова и преподнесла в подарок библиотеке книги своего деда.

На мероприятии были организованы содержательные книжные выставки. Праздник сопровождался музыкальными номерами. Студенты Елабужского колледжа культуры и искусства читали стихи, посвященные Тази Гиззату, солистка народного фольклорного ансамбля «Ак каз» Римма Золотухина и режиссер татарского народного театра «Козге» Нина Салимуллина исполнили красивые песни, Эмиль Хузиахметов играл на баяне.

Действительно, Тази Гиззат оставил огромное творческое наследие, и то, что его имя связано с Елабугой, – повод гордиться. Искры, зажженные Тази Гиззатом, горят и сегодня.

Тази Гиззат прожил в Елабуге более трех лет (с сентября 1925 по декабрь 1928 года). Сюда он приехал с женой Маликой и двумя детьми. Одновременно с руководством Елабужского татарского театра он работал заведующим хозяйством в педагогическом техникуме. Репетиции драматург вел сам. В Елабуге им были написаны пьесы «У воды», «Аптерахим».

В 1926-1927 годах Гиззат написал новый вариант «Наемщика». Из комедии пьеса превратилась в драму. Спектакль был поставлен в Елабужском, Челнинском, Бондюжском театрах и получил большой успех. Позднее выдающимся татарским композитором Салихом Сайдашевым к нему была написана музыка.

Всего Тази Гиззат создал около сорока драматических произведений. Спектакли по его пьесам «Наемщик», «Бишбуляк», «Чаткылар» («Искры»), «Ташкыннар» («Потоки») вошли в золотой фонд татарского театра.

elabuga-rt.ru