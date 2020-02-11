Ида-Вирумааское татарское общество сообщает радостную для татарской культуры новость — в Эстонии впервые издан перевод эпоса «Идегәй» на эстонском языке в адаптированном варианте (проза и рунический стих). Автор перевода и издатель — признанный специалист в области поэтического и адаптированного перевода древних поэтических форм Пеэтер Илус, научный редактор — Артур Лааст, востоковед и историк.

Общество татарской культуры «Идель» (г. Таллинн) на протяжении всей работы поддерживало связь с авторами, организовывало их визиты в Татарстан, встречи со Всемирным Конгрессом татар, Институтом Истории и Министерством Культуры Татарстана. Книга, объемом 56 страниц, с иллюстрациями и картами издана на личные средства Пеэтера, ограниченным тиражом, 300 шт., впервые не только в Эстонии, но и в Европе и Скандинавии.

Презентация книги в национальной библиотеке Эстонии намечена на 15 февраля 2020г.