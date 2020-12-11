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В Галерее современного искусства ГМИИ РТ продолжаются лекции по татарскому искусству и культуре

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ продолжаются лекции по татарскому искусству и культуре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.12.2020 0 4

В Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан продолжаются лекции по татарскому искусству и культуре. Лекции проходят онлайн в соцсетях и ютуб-канале ГМИИРТ.

Лекции на различные темы, в том числе о татарской музыке, фотографии, о татарских композиторах, художниках, интеллигенции, о шедеврах из собрания ГМИИРТ и другие интересные темы проводят ведущие специалисты музея и приглашенные спикеры.

Расписание ближайших лекций:

  • 17 декабря 2020г.: Фарид Яруллин – композитор и боец;
  • 24 декабря 2020г.: Назиб Жиганов и круг национальной художественной интеллигенции 1960-1980 х годов.

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