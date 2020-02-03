В городе Можга представили постановку «Савымчы кияү»

Вчера, 2 февраля в ДК «Октябрь» г. Можга самодеятельный татарский театр «Очкын» представил своим зрителям новую постановку по пьесе Ш.Хуснуллина «Савымчы кияү» (Дояр жених). Полный зрительный зал встретил артистов заслуженными аплодисментами.

Перед спектаклем заведующая библиотекой-филиалом № 1 Флюса Дмитриева познакомила зрителей биографией Мусы Джалиля.

Гости из Ижевска – председатель республиканской национально-культурной автономии татар и главный редактор газеты “Яңарыш” Рамзия Габбасова и руководитель театра ”Чулпан” при ДК “Спартак” Ижевска Рафиля Расулова дали высокую оценку творчеству можгинских артистов, пригласили их для участия на республиканском конкурсе самодеятельных татарских театров.