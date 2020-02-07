В Госдуме РФ подтвердили гибель Айрата Хайруллина в крушении вертолета под Лаишево. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Госдумы РФ.

Свои соболезнования выразил на сайте председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы. С 2003 года Айрат Назипович представлял в Государственной Думе интересы избирателей Республики. Более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — написал Вячеслав Володин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около половины шестого вечера вертолет совершил жесткую посадку на лед Камы в районе населенного пункта Матюшино. В результате трагедии погиб Айрат Хайруллин. Его помощник и пилот госпитализированы с различными травмами.

Айрат Назипович Хайруллин родился в 1970 году в Казани. В 1991-м окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства».

С 1992-го по 2004 год был директором ИЧП «Эдельвейс», с 1994-го по 1996 год — генеральным директором ТОО «Эдельвейс», с 1996-го по 2003 год — генеральным директором ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“» и председателем совета директоров ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“». В 2008 году стал президентом Национального союза производителей молока.