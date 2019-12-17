В Ханты-Мансийске поставили спектакль-балет по мотивам татарской сказки

Волшебное представление «Лесная сказка» можно увидеть на сцене центра искусств для одаренных детей Севера.

Премьера спектакля, поставленного по мотивам балета Л. Якобсона «Шурале», прошла еще 30 ноября в окружной столице. На нее собрались зрители все возрастов, и увиденным оказались очень довольны. С тех пор «лесная сказка» пользуется особой популярностью у жителей Ханты-Мансийска.

— Я купила билеты для трех своих дочек, четвертый мне подарили. Дети разного возраста, но представление понравилось всем — и шестилетней Зарине, и девятилетней Камилле. Перед балетом зрителям рассказали, о чем эта история. Поэтому все происходящее на сцене было понятно, — рассказала Ирина Ахмедова, многодетная мама из Ханты-Мансийска. — Девочек поразили костюмы актеров, само представление — особенно сцены с болотной нечистью. Очень советую родителям сходить на «Лесную сказку» с детьми.

По словам организаторов, спектакль посвящается 115-летию со дня рождения одного из выдающихся хореографов XX века — Леонида Вениаминовича Якобсона.

Балет «Шурале», премьера которого состоялась 12 марта 1945 года, стал одним из самых ярких национальных спектаклей советского времени. В центре сюжета охотник Али-Батыр, который спасает девушку-журавль Сюимбике от страшного лешего Шурале. Влюбленных ждет много испытаний, но истинная любовь победит всё зло и коварство лесного духа. Эта сказка, как способ сохранения духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, приобщение к толерантности и знакомство с татарским фольклором, культурой дружелюбного нам народа.

А яркие костюмы, свойственные национальному характеру татар, колоритная интонационно богатая и выразительная музыка Фарида Ярулина, стилистически разнообразная хореография обеспечат незабываемые впечатления и праздничное настроение для детей и взрослых.

Сходить на спектакль «Лесная сказка» можно 21 и 22 декабря, билеты спрашивайте в кассе центра искусств для одаренных детей Севера.

ugra-news.ru