В июле состоится Слет татарской молодежи Удмуртской Республики

C 10 июля по 12 июля в 6 раз пройдет Слет татарской молодежи Удмуртской Республики.

Слет татарской молодежи Удмуртской Республики является уникальным проектом на всей территории РФ, данный проект в таком формате никто не реализовывает, утверждают организаторы.

Слет татарской молодежи УР берет свое начало с 2013 года, тогда приняли участие в мероприятии свыше 20 человек, это был пробный и новый для нас проект, все придумывалось на ходу, и это было классное время, это были ночи без сна, веревочные курсы, мероприятия на командообразование, также были конкурсы, игры на знания татарского языка и культуры, слет не оставил равнодушным никого, в 2014 году участниками слета стали около 40 человек и в 2015 году свыше 50 человек, среди них были представители и других регионов, Тюменской области, Перми, Татарстана.

Из года в год, мы становимся опытнее, мы пытаемся учесть все наши ошибки, мы придумываем что то новое, так в этом году, Слет будет прокачивать Ваши индивидуальные умения, Ваши умения работать в команде, мы хотим увидеть всю мощь команды, ее силу, ее ловкость и знания, знания татарского языка и культуры, которые будут основополагающими, чтобы не остаться голодным, — говорят организаторы.