В Ижевске провели мастер-класс по раскрашиванию тюбетеек и татарские игры

Председатель Союза татарской молодежи Удмуртской Республики «Иман» и Председатель Союза татарских женщин УР «Ак калфак» в рамках проекта «Удмуртия многонациональная», целью которого является знакомство с культурой народов, проживающих на территории Удмуртской Республики с представителями национальных диаспор, организовали творческую встречу с учениками 7 класса школы № 56 г.Ижевск.

Встреча прошла в Республиканской библиотеке для детей и юношества. Здесь провели мастер-класс по раскрашиванию тюбетеек, татарские игры.