В Кабуле открыли стенд, посвященный послу СССР в Афганистане Фикряту Табееву

В Российском центре науки и культуры Кабула открыли информационный стенд, посвященный работе первого секретаря обкома ТАССР Фикрята Табеева в период его работы послом СССР в Афганистане. Открытие прошло в прямом эфире во время телемоста Казань — Москва — Кабул, в котором принял участие вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

«Это очень значимое мероприятие для татарской общины в Афганистане. Первый секретарь обкома Фикрят Табеев с декабря 1979 года работал послом СССР в Афганистане и с первых дней поднимал вопрос о выводе советских войск. Благодаря татарской смекалке и успешной дипломатической работе ему удалось спасти не одну тысячу жизней местных жителей и советских граждан», — прокомментировал открытие стенда генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

По его словам, все руководители Татарстана — сторонники межнационального единства, продвижения ценностей сохранения мира — всегда были готовы помочь народу Афганистана. Так, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев в 2001 году в качестве гуманитарной помощи отправил в Афганистан 200 тонн муки и 100 тонн сахара. А при содействии действующего Президента республики, председателя группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустама Минниханова в качестве помощи жителям Афганистана была отправлена машина с жизненно необходимыми медикаментами.

Стенд был открыт по инициативе вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева, представителя Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Афганистане Мохаммада Юсуфа Шинвари и общины татар Афганистана. Организатором выступил представитель Россотрудничества в Исламской Республике Афганистан Вячеслав Некрасов.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru