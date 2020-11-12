В Калининском районе Санкт-Петербурга продолжается декада татарской культуры

Централизованная библиотечная система Калининского района совместно с Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках Фестиваля национальных культур продолжает декаду татарской культуры.

В первые дни Фестиваля гостям и участникам презентовали персональную творческую выставку картин «Линия» – живопись, графика и петербургские пейзажи татарской художницы Натальи Кукушкиной. Также прошла презентация нового путеводителя А.Н. Тагирджановой «Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу». Демонстрация мероприятий проводится в дистанционном формате в онлайн-режиме и только проходят встречи непосредственно с участниками.

Сегодня с приветственным словом гостям и участникам Фестиваля обратился Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин. «С Центральной библиотечной системой Калининского района Санкт-Петербурга и в частности с библиотекой-филиалом № 1, у нас сложились давние дружеские и плодотворные отношения. В библиотеке регулярно проводятся совместные национально-культурные мероприятия, литературные чтения и уже действует соглашение о сотрудничестве с ЦБС г. Казани. Инициатором подписания Соглашения было Постпредство Республики Татарстан. Данное Соглашение стало основой для развития взаимодействия, укрепления культуры, исторических ценностей и обмена опытом между нашими регионами», — отметил Ренат Валиуллин.

Ренат Валиуулин также поблагодарил руководство библиотеки и библиотекарей за плодотворную работу по развитию и укреплению национальной культуры и уверил, что наши дружеские связи и плодотворное сотрудничество будут продолжаться ещё долгие годы и становиться только крепче.

В рамках Фестиваля в фонд библиотеки состоялась передача книг, изданных Татарским книжным издательством. Библиотека пополнилась учебно-методическими, энциклопедическими, художественными и детскими изданиями. Также была передана Книги памяти «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград», которая хранит имена тех, кто погиб, защищая наш город на Неве в годы Второй мировой войны. В книге увековечены имена татарстанцев, погибшие во время войны, защищая нашу Родину и те воины кому мы обязаны мирным небом над головой. Книга была издана по инициативе Постпредства РТ.

Продолжилось мероприятие концертом татарских исполнителей и чтением стихов Мусы Джалиля. Для гостей праздника прочитала стих «Хадича» на татарском языке председатель общественной организации «Ак калфак–Нева» Фирая Рашитов, прозвучали татарские и русские народные песни в исполнении татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак» и Линары Анваро,

Зрители увидели красивые татарские танцы в исполнении ансамбля «Ак –кош» (Лебедушка), руководителя Александры Соловьёвой, лауреата Всероссийских конкурсов, победителя конкурса красоты » Татар кызы 2019″.

В библиотеке организована книжно-иллюстрированная выставка «Культура и литература Татарстана», которая будет экспонироваться в течение всего фестиваля – до 15 ноября 2020 года.

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