В Карелии Общество татарской культуры «Чулпан» представит «Рецепт дружелюбного сотрудничества»

Инициатива Карельской региональной общественной организации «Общество татарской культуры «Чулпан» получила поддержку Фонда президентских грантов в номинации «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия».

Проект «Рецепт дружелюбного сотрудничества» будет реализован на территории Петрозаводска, Кондопожского, Прионежского и Пряжинского районов Карелии. Он уделяет особое внимание работе с дошкольниками и включает образовательные и просветительские мероприятия, которые познакомят детей 5-7 лет с культурой татар, грузин, украинцев, азербайджанцев и деятельностью других национальных общественных объединений.

Запланированы обучающие семинары, встречи и консультации для специалистов. Для педагогов подготовят методические планы и материалы, которые помогут повысить профессиональные компетенции в сфере этнокультурного воспитания и укрепления дружбы между народами. Кроме того, для дошкольных образовательных организаций четырёх районов республики будет разработана дидактическая раскраска, посвящённая культуре народов, населяющих Карелию.

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