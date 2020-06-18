В Казахстане появится умная больница с технологиями IT-компаний Татарстана

В Уральске в Казахстане построят кардиологический центр с применением разработок татарстанских IT-компаний. Об этом рассказывает Казанское интернет-издание «Реальное время» по информации полпредства Татарстана в Казахстане. Сообщается, что в работе по созданию «умной больницы» принимали участие пять резидентов ОЭЗ «Иннополис». В настоящее время проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

При строительстве здания будут использоваться энергоэффективные и экологичные системы освещения и вентиляции от компании Gradient Kilby. Электроэнергия будет расходоваться в зависимости от количества людей в помещении, времени суток, погоды и других факторов. Также специальная система вентиляции позволит снизить количество вредных микроорганизмов в воздухе и уменьшить риск распространения инфекционных заболеваний.

Компании RoadAR и Edge Vision предоставят системы видеонаблюдения и фиксации происшествии. С помощью этих технологии персонал больницы сможет быстрее прийти на помощь пациенту, который почувствовал себя плохо в коридоре, а рядом никого нет. Помимо этого, системы будут реагировать на происшествия на парковке.

Центр мониторинга и диспетчеризации от резидентов Visiology Technology, Polymedia и Gradient Kilby позволит собирать данные изо всех информационных источников, для того, чтобы быстро решать задачи по эксплуатации здания на единой платформе.

Ранее в Татарстане одобрили четыре проекта на ТОСЭР Зеленодольска, Нижнекамска и Чистополя. Так, в Нижнекамске планируется организовать производство одноразовых медицинских масок, а в ТОСЭР «Чистополь» ООО «ТатТелеМед» реализует проект по производству мобильных флюорографических телемедицинских комплексов с искусственным медицинским интеллектом.

realnoevremya.ru