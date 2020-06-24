В Казахстане состоялось открытие памятника Сулейману Гафиатуллину

В год 100-летия создания ТАССР, на Алее Боевой Славы центрального кладбища Алматы состоялось открытие памятника Председателю Совета Народных Комиссаров Татарской АССР в 1940–1943 гг. Сулейману Халиловичу Гафиатуллину.

В церемонии открытия приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, акимата г.Алматы, Полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан, Казахстанского Конгресса татар и башкир, татарская общественность г.Алматы.

Во вступительном слове заместитель Полномочного представителя РТ в РК Ольга Ульданова рассказала о трудовом пути Сулеймана Гафиатуллина.

«Его яркая и полная трудовых подвигов судьба — это пример верной службы сына татарского народа двум нашим братским республикам. Уроженец Чистополя (1905 год), в 35-лет стал главой правительства – председателем Татарского Совета народных комиссаров. В этой должности Гафиатуллин встретил Великую Отечественную войну. В тяжелые годы войны он возглавил Совет Министров ТАССР. Сулейман Халилович Гафиатуллин в числе первых в Татарстане стал Кавалером Ордена Ленина.

После Великой Отечественной Войны Сулейман Халилович был направлен на развитие земледелия и животноводства в Казахстане. В 1945–1946 годах он работает народным комиссаром/министром зерновых и животноводческих совхозов Казахской ССР, с 1946 по 1952 год возглавляет поочередно исполнительные комитеты Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей, далее – дела сельского и колхозного строительства при Совете министров Казахстана, материально-техническое снабжение совхозов союзной республики», — отметила Ольга Ульданова.

«Событие, по которому мы здесь собрались, не может никого оставить равнодушным. – сказал в своем выступлении Назар Балгимбаев, руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы. – Сегодня мы являемся свидетелями открытия памятника Сулейману Халиловичу Гафиатуллину. Он был талантливым руководителем, государственным и общественным деятелем. Сегодняшнее мероприятие – это история, память, которую мы передадим нашим детям. Ведь сильны мы только тогда, когда помним нашу общую историю. Я надеюсь, что сегодняшнее событие также придаст новый импульс развитию казахстанско-татарского сотрудничества и укреплению нашей дружбы».

«Казахстанский Конгресс татар и башкир выражает огромную благодарность руководству Казахстана, России, Республики Татарстан и Алматы за бережное отношение к нашей общей истории, – сказал в своем выступлении член Правления Казахстанского Конгресса татар и башкир Ринат Абдулхаликов. — Татары Казахстана получили память еще об одном сыне татарского народа. Биография Гафиатуллина подлежит тщательному изучению для воспитания подрастающего поколения на его примере, займет заслуженное место в истории татар Алматы».

Восстановление памятника Сулейману Гафиатуллину приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.