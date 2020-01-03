В  Казань поступил новогодний номер газеты «Татар доньясы –Татарский мир»

В Казань поступил очередной (новогодний) номер №12 (173) за декабрь 2019 года ежемесячной газеты омских татар «Татар доньясы –Татарский мир» ( редактор –Д.Ф. Единякова),изданная в г. Омске 30 декабря прошлого года. Номер праздничной газеты открывается с поздравительных обращений читателям – татарам Омской области заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Милли Шура-Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиева, председателя Омского ГНКАТ ,учредителя-издателя газеты Т. А. Алимбаева и коллектива редакции газеты.

Отметим, что газеты на татарском языке в Омске выпускались еще в начале XX века . С 1919 года издавались периодические издания «Азат Себер»(Свободная Сибирь) и «Кызыл Шарыкъ яшьлэре»(Молодежь Красного Востока), позже до 1953 года омская областная газета «Сталин юлы»( Путь Сталина).

Газета «Татар доньясы»(Татарский мир) издается с декабря 2003 года( уже 16 лет),зарегистрирована в июле 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Этот проект – выпуск газеты был задуман с учетом реальной потребности получать информацию на татарском языке и о татарах Омского Прииртышья. Воплощен он в жизнь при финансовой поддержке ее учредителя-издателя Тамира Алимбаевича Алимбаева, активиста татарского общественного движения и бизнесмена, президента-владельца торговой корпорации «Енисей».члена Милли Шура-Национального Совета Всемирного конгресса татар ,председателя Омской городской НКАТ и Омской областной общественной организации « Национально-культурный центр «Иртыш»».

И вот уже 16 лет, благодаря его финансовой поддержки, татары г.Омска и Омской области имеют реальную возможность получать информацию обо всем, что происходит в жизни татар не только Омской области, но также всего татарского мира – в Татарстане, регионах Российской Федерации и за рубежом.

Газета выходит ежемесячно, в цветном формате А-3 на 8 страницах. содержит самую разнообразную информацию на татарском и русском языках. Тираж газеты -2500 экз., из них распространяются бесплатно среди активистов общественных организаций, школах ,библиотеках, культурных центрах: 520 экэ.в г. Омске, 1680- в Омской области, а также за пределами региона.

Девиз газеты : Миллэт –Тарих –Мэдэният.

Задачи газеты: сохранить татарский язык и менталитет народа, приумножить культурные ценности и донести до земляков историко-культурное наследие татарского народа.

Среди читателей – представители татарского народа и других национальностей всех возрастных категорий. Газета охватывает все районы Омского Прииртышья , в частности, 18 деревень в Усть-Ишимском, 13 — Тевризском, 8 — Тарском, 3 – Муровцевском, 3 — Колосовском, 4 — Знаменском, 14 — Большереченском и 1 — Седельниковском районах.

В газете публиковались материалы по истории и культуре многих татарских сел и деревень ,к примеру Сеитово, Ташетканы, Сибиляково, Кайнкул, Юрт-Уйск, Большая Тебендя, Тавинск, Эбаркуль, и др. Особое место уделяется в газете материалам по истории старинных ,строительству и открытию новых мечетей и других культовых и светских культурных, социально-значимых учреждений в сельской местности и в городе. Сотрудники газеты и читатели активно интересуются и пишут материалы, связанные со средневековой, новой и современной историей и культурой татар Западной Сибири и в целом тюрко-татар Евразии. Немало внимание уделяется родословным(шеджере) и изучению жизни и деятельности выдающихся татар.

Страницы газеты становятся площадкой для проведения конкурсов, праздников, олимпиад и фестивалей. Конкурс «Безнен эбилэр»,день родного языка, «Яна йолдыз – новая звезда», «Чак-чак бэйрэме», «Мин татарча сойлэшэм», дни татарской культуры в Омске, Улэнкулдэ татар мэгарифе коне, Татар гэилэсе бэйгесе, «Печэн базары» — вот некоторые рубрики и темы материалов, апробированных в жизни местных татар и на страницах газеты.

Так что, татары Омской области всегда с нетерпением ждут очередного номера ежемясячника и сами активно участвуют в формировании тематики материалов на страницах газеты.

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А теперь снова вернемся к новогоднему номеру газеты «Татар доньясы-Татарский мир» №12 за 2019 год. На первой странице, после трех упомянутых в начале поздравлений, помещена статья редактора газеты Д.Ф.Единяковой «Ульяновски татарлары сокландырды»,посвященная к итогам форума представителей татарских СМИ в Казани и Ульяновске 6-8 декабря 2019 года.

Вторая страница посвящена итогам поездки омской делегации в Казань на форум «Деловые партнеры Татарстана» и об этом рассказывает руководитель организации «Ак калфак» Омской области Ф.Чумарова. Здесь же помещены новогодние поздравления землякам активистов татарских организаций Омской области М.Катырова, Н.Марятова, Г. Касымовой, Н. Мубаракова.

3-я полоса газеты рассказывает о концерте татаро-башкирского ансамбля «Умырзая» перед военослужащими бригады железнодорожных войск . Руководитель татарского культурного центра г. Тара Г.М. Сатышева в своей публикации подробно рассказала об итогах круглого стола « Татарское село: история, современность и перспективы развития»,который был организован по инициативе Дома дружбы г. Тара и Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ.

Следующая страница газеты в статье «Жырлары йорэклэрдэ мэнге сунмэс» рассказывает о вечере, посвященном памяти и творчестве татарского композитора Сары Садыковой, проведенной женской организацией «Ак калфак» в Омске. Здесь же читатели могут познакомится статьей Асхата Курамшина « Китап – тормыш юлына яктылык».

5-я страница рассказывает о работе татарского молодежного клуба «Якташ», а также в статье «Омски олкэсендэ «Ак калфак» колач жэя» о жизни женских организаций региона.

6-я страница открывается с новогодним приветствием и поздравлением начальника Комитета Исполкома ВКТ А.А.Бурханова, где он останавливается на итогах своих поездок в Омское Прииртышье и работы краеведов региона, а также останавливается на планах в новом году, в частности о предстоящих в сентябре 2020 году Всероссийском форуме татарских краеведов в г. Омске и Таре. Здесь же вы можете прочитать статью Ракии Якуповой ,посвященной К.К.Асадуллину.

Следующая страница газеты знакомит поздравлениями в связи с новым годом активистов татарских организаций , бизнесменов, работников культуры, общественных деятелей, представителей местной власти и уроженцев Омской области.

В заключительной странице редколлегия газеты поздравляет с днем рождения активистку татарского национального движения Люцию Гумеровну Колдашеву, уроженку д. Сибиляково Тарского района. Далее в газете помещены поздравления юбиляров и семейных пар.

Пользуясь случаем хочу поздравить всех читателей газеты, впервую очередь жителей г. Омска и Омской области с наступивщим новым годом и пожелать здоровья и дальнейших успехов редакции газеты и всем жителям Омского Прииртышья !

Альберт Бурханов,

начальник Комитета по работе Исполкома ВКТ